Sidney Crosby a minimisé l'impact de sa commotion cérébale

HALIFAX - Sidney Crosby a déclaré qu'il avait fait abstraction de ceux qui se questionnaient à savoir s'il devait continuer de jouer au hockey après avoir subi une autre commotion cérébrale pendant les séries éliminatoires du printemps dernier.

Au cours d'un point de presse avec les journalistes lors de son camp de hockey annuel à Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, Crosby a dit qu'il était trop concentré sur l'obtention d'une autre coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh pour se préoccuper de l'opinion des gens sur sa santé.

Crosby a subi de nombreuses commotions cérébrales au cours de sa carrière, dont une pendant le troisième match de la série demi-finale de l'Association de l'Est au mois de mai.



Il a raté un match avant d'effectuer un retour dans le cinquième match, suscitant de nombreuses questions chez les spécialistes des commotions cérébrales et au moins un ex-joueur - qui se demandaient tous s'il ne devrait pas plutôt annoncer sa retraite.



Crosby a dit qu'il n'était «pas au courant de cela».



«Je ne lis pas et je n'entends pas ces choses-là en séries éliminatoires», a-t-il mentionné.



Les Penguins ont gagné une deuxième coupe Stanley consécutive après avoir défait les Predators de Nashville en finale.