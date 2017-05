Si Woo Kim réalise un exploit

PONTE VEDRA BEACH, Fla. - Le Sud-Coréen Si Woo Kim est devenu le plus jeune joueur à remporter le Championnat des joueurs de la PGA, dimanche, lors d'une quatrième ronde au cours de laquelle il a démontré un jeu de qualité et un calme qui ont dépassé ses 21 ans.

Kim s'est montré infaillible et il a remis une carte de 69 (moins-3), n'ayant commis aucun boguey. Il a conclu sa victoire avec trois coups d'avance sur ses plus proches poursuivants.



Il s'agit d'une victoire pas comme les autres pour lui, puisque ce tournoi est l'un des plus prestigieux du circuit de la PGA.



«Je n'arrive pas encore à croire que je suis champion, et le plus jeune des champions, s'est exclamé Kim. Je travaillerai très fort prochainement.»



Kim a été en mesure de gérer toute la pression que représente la dernière ronde, surtout sur le parcours du TPC Sawgrass.



Ian Poulter a commis un boguey remarquable depuis les buissons et des arbres au 18e trou, terminant sa journée avec une carte de 71 et il a terminé à égalité avec Louis Oosthuizen (73) au deuxième rang, qui a commis deux bogueys sur le deuxième neuf.



Kim empochera 1,89 million $US pour avoir signé une deuxième victoire en carrière sur le circuit de la PGA et il aura le privilège de participer aux Tournoi des Maîtres pour les trois prochaines années. Il pourra également demeurer au sein du circuit professionnel pour les cinq prochaines années.



Mackenzie Hughes a été le meilleur Canadien du tournoi. En vertu d'une ronde de 71, Hughes a terminé à égalité en 16e place, à moins-1. Son compatriote Adam Hadwin a quant à lui joué 70 et il a joint quatre autres golfeurs au 30e rang, à plus-1.



Au plus fort de la course après deux rondes, le Canadien David Hearn a connu une autre ronde difficile. Après avoir remis une carte de 80 la veille, Hearn a joué 78 et il a glissé en 69e position, à plus-9.



Les spectateurs ont eu droit à plusieurs revirements lors de la dernière ronde, dont l'histoire d'horreur de J.B. Holmes qui n'a cessé de commettre erreur par-dessus erreur.



Après avoir mené la ronde en début de journée, le golfeur originaire du Kentucky a terminé à égalité au 41e rang, à plus-3.



Il a joué 40 sur le premier neuf et il pouvait toujours espérer l'emporter, jusqu'à ce qu'il commette des bogueys au 14e et au 15e trou. Après qu'il eut frappé plusieurs coups dans l'eau au 17e et commis un quintuple boguey, il a ajouté un double boguey pour remettre une carte de 84.



Holmes n'a pas été le seul à connaître une dernière journée de misère. Le champion en titre, Jason Day, a joué 80 et le champion de l'édition 2015, Rickie Fowler, a remis une carte de 79.



Avant la victoire de Kim, Adam Scott était le plus jeune joueur à avoir été couronné champion de ce tournoi, en 2005.



Il devient le deuxième Sud-Coréen à remporter ce titre, après K.J. Choi, qui l'avait gagné en 2011.



«À partir de ce moment [2011], je rêvais de pouvoir un jour participer à ce tournoi, se rappelle Kim. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance de me pratiquer avec lui. Il m'a donné plusieurs conseils et c'est grâce à lui que j'ai pu bien performer.»