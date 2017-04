Sharapova ne sait toujours pas si elle pourra jouer à Paris

PARIS - Maria Sharapova saura le mois prochain si elle pourra participer aux Internationaux de tennis de France.

Le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, a dit mardi que l'annonce sera faite sur Facebook le 16 mai à 19h, heure locale.



Guidicelli n'a pas donné le moindre indice quant à sa décision, précisant seulement ?que je vais la contacter avant l'annonce?.



La gagnante de cinq titres du Grand Chelem en carrière et ex-no 1 mondiale est de retour à la compétition cette semaine à titre d'invitée du Grand Prix Porsche à Stuttgart, en Allemagne.



Sharapova a été suspendue après avoir testé positive au meldonium, une substance interdite, aux Internationaux de tennis d'Australie en 2016. La sanction a été réduite de deux ans à 15 mois en octobre dernier par le Tribunal arbitral du sport.



Sharapova, qui a triomphé dans chacun des quatre tournois majeurs, l'a emporté à Roland-Garros en 2012 et 2014.



Les favoris Angelique Kerber et Andy Murray font partie de ceux qui estiment que Sharapova ne devrait pas obtenir le privilège d'avoir accès au tableau principal d'un tournoi sans devoir passer par les qualifications. Sharapova a aussi reçu une invitation pour le tableau principal de l'Omnium d'Italie, à Rome, le mois prochain.



Hausse de 12 pour cent de la cagnotte



D'autre part, la cagnotte des Internationaux de France est en hausse de 12 pour cent par rapport à l'an dernier. Le champion et la championne recevront chacun 2,1 millions d'euros — une hausse de 100 000 euros.



Le directeur du tournoi, Guy Forget, a mentionné que le montant total des bourses avoisinera les 36 millions d'euros, soit une hausse de 4 millions d'euros depuis l'an dernier.



La plus importante hausse (16 pour cent) sera octroyée aux joueurs qui s'inclinent entre le premier tour et les quarts de finale.



Le tournoi se déroulera à Paris du 28 mai au 11 juin. Les champions en titre sont Novak Djokovic et Garbine Muguruza.