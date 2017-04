Sergio Garcia remporte le Tournoi des Maîtres

AUGUSTA - Sergio Garcia a remporté le Tournoi des Maîtres, dimanche, en battant Justin Rose au premier trou supplémentaire.

Lors d'un duel spectaculaire entre les deux golfeurs, Garcia s'est finalement imposé après que Rose eut envoyé son coup de départ dans les aiguilles de pin à la droite de l'allée lors du premier trou supplémentaire.



Cette erreur a mené Rose à inscrire un boguey. Ayant besoin d'envoyer sa balle dans le trou en deux coups au 18e, Garcia n'a pas fait durer le suspense en calant un roulé de 12 pieds pour un oiselet et la victoire.



Garcia a fléchi les genoux et serré les poings en guise de célébration, avant de recevoir les félicitations de Rose.



Longtemps considéré comme le meilleur golfeur à ne jamais avoir gagné de titre majeur, Garcia n'aura plus à vivre avec cette étiquette après avoir finalement triomphé à son 71e tournoi majeur en tant que professionnel. L'Espagnol âgé de 37 ans aura maintenant un veston vert pour faire taire ses dénigreurs.



Garcia et Rose ont passé la journée à s'échanger l'avance à l'Augusta National. Ils ont remis des cartes de 69 (moins-3) pour terminer à égalité à moins-9 après les 72 trous réglementaires.



Le Sud-Africain Charl Schwartzel, champion du Tournoi des Maîtres en 2011, a terminé en troisième position à moins-6 après une ronde de 68.



Matt Kuchar, qui a réussi un as au 16e trou en route vers un score de 67, et Thomas Pieters (68) se sont partagé le quatrième rang à moins-5.



Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a connu sa meilleure ronde de la semaine en bouclant le parcours en 70 coups pour aboutir à égalité au 36e rang à plus-6.