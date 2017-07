Sea Dogs: Danny Flynn quitte son poste d'entraîneur

SAINT JOHN, N.-B. - Les Sea Dogs de Saint John sont en quête d'un nouvel entraîneur-chef, Danny Flynn ayant quitté son poste pour explorer d'autres avenues.

Après avoir été les champions de la saison régulière de la LHJMQ, les Sea Dogs ont perdu en demi-finale à la coupe Memorial, au mois de mai.



Natif de Darthmouth en Nouvelle-Écosse, Flynn a été embauché en mai 2015.



«Je crois que c'est le bon moment pour moi de passer à autre chose, a commenté Flynn. C'était formidable de faire partie de deux saisons exceptionnelles. J'ai beaucoup apprécié mon temps avec l'équipe. Saint John est une excellente ville de hockey et la communauté est de première classe. Je veux remercier les Sea Dogs pour avoir donné à moi et ma famille l'opportunité d'en faire partie.»



Flynn a déjà été un adjoint avec les Islanders de New York et les Sabres de Buffalo.



Le président et directeur général des Sea Dogs, Trevor Georgie, a dit que la formation a déjà commencé les recherches en vue de trouver un nouvel entraîneur.