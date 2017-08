Scooter Gennett frappe un grand chelem pour mener les Reds à un gain de 10-3

CINCINNATI — Scooter Gennett a frappé un grand chelem en septième manche pour mettre fin à la longue séquence sans accorder de point de Brad Hand et permettre aux Reds de Cincinnati de venir de l'arrière pour l'emporter 10-3 aux dépens des Padres de San Diego. Les Padres menaient 3-2 en septième, laissant miroiter une quatrième victoire consécutive pour le partant Dinelson Lamet. Mais le meilleur releveur des Padres par les temps qui courent a failli à la tâche.



Les Reds ont rempli les coussins face à Kirby Yates (2-3) et Hand, qui avait blanchi l'adversaire au cours des 24 dernières manches, a accordé le circuit de Gennett, son troisième grand chelem en carrière. Il s'agissait des premiers points accordés par Hand depuis le 20 juin.



Eugenio Suarez a frappé la longue balle deux lancers plus tard. Zack Cosart et Joey Votto ont ajouté des circuits en huitième. La claque de Votto lui a permis de porter sa série de rencontres avec un coup sûr à 15.



Drew Storen (3-2) s'est tiré d'impasse en septième pour ajouter la victoire à sa fiche.



Les Reds ont remporté trois des quatre matchs de la série.



Marlins 2 Nationals 3



Brian Goodwin a claqué deux coups sûrs, dont un circuit en amorçant la huitième manche, et les Nationals de Washington ont surmonté un déficit pour l'emporter 3-2 face aux Marlins de Miami.



Goodwin a brisé une égalité de 2-2 lorsqu'il a touché la balle rapide de Junichi Tazawa (1-2), son 13e circuit de la saison et son deuxième point produit de la soirée.



Ryan Madson (2-0) n'a accordé aucun point en huitième et Sean Doolittle a fait fi d'un double de Miguel Rojas, alors qu'il n'y avait qu'un seul retrait en neuvième, pour obtenir son septième sauvetage depuis son arrivée avec les Nationals.



Andrew Stevenson a plongé pour attraper une balle frappée le long de la ligne du champ gauche alors qu'il y avait un coureur au troisième but, mettant ainsi un terme à la rencontre.



Du côté des Marlins, Giancarlo Stanton a frappé son 39e circuit de la saison, un sommet dans les Majeures.



Les Nationals ont remporté trois des quatre duels de la série et devancent les Marlins par 15 matchs, au sommet de la section Est de la Ligue nationale.



Mets 10 Phillies 0



Jacob deGrom a bien fait au monticule avant de quitter le match en septième manche après avoir été atteint au triceps du bras droit par une balle frappée en flèche par Nick Williams et les Mets de New York ont aussi profité de quatre circuits pour vaincre les Phillies de Philadelphie 10-0.



DeGrom (13-5) a accordé quatre coups sûrs et aucun but sur balles en six manches et deux tiers, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises. Il a porté sa fiche à 9-2 avec une moyenne de 1,82 à ses 11 derniers départs. Il a aussi amélioré sa fiche à 6-0 avec une moyenne de 2,10 en départs en carrière face aux Phillies.



Après avoir été atteint par la balle cognée par Williams, deGrom n'a pas insisté pour rester dans le match. Les résultats d'un examen aux rayons X ont été négatifs, une bonne nouvelle pour les Mets.



Les Mets sont déjà privés des lanceurs partants Noah Syndergaard, Matt Harvey et Zack Wheeler.



Wilmer Flores a terminé la rencontre à un triple près du carrousel, Neil Walker a frappé quatre coups sûrs dont un circuit, tandis que Michael Conforto et Curtis Granderson ont aussi cogné des longues balles pour les Mets. Ces derniers ont frappé 51 circuits à leurs 23 dernières rencontres au Citizens Bank Park.



Flores a frappé un long circuit de trois points au champ centre contre Vince Velasquez (2-7) en première manche. Velasquez n'est pas ressorti de l'abri après une première manche difficile, en raison d'un manque de sensation au majeur de la main droite.