«Saputo a refroidi les ardeurs des partisans» - Marcuzzi

(98,5 sports) - Les partisans de l'Impact de Montréal, qui ont assisté à la soirée annuelle des membres, mardi, n'ont pas entendu ce qu'ils voulaient entendre.

Le groupe de détenteurs d’abonnements de saison qui rencontre la direction de l’équipe, deux fois par année (au début et à la mi-saison), a pu assister à l’entraînement de l’équipe et poser des questions à Richard Legendre, à Joey Saputo et à Adam Braz.

«La direction de l’Impact leur a donné l’heure juste, c’est un exercice de communication assez périlleux et parfois les partisans n’entendent pas nécessairement ce qu’ils veulent et ça crée des frictions, a déclaré Arcadio Marcuzzi au micro des Amateurs de sports. Certains étaient déçus, car ils prétendent que la direction manque d’ambition.»

Plusieurs partisans aimeraient voir une vedette comme Didier Drogba rejoindre l’équipe, et selon Marcuzzi, c’est un manque à combler autant au chapitre sportif que marketing, car il n’y a pas eu de salle comble au stade Saputo, cette saison.

«Mais Saputo a refroidi leurs ardeurs, car selon lui le temps d’investir cinq millions pour un seul joueur était révolu et qu’il fallait gérer de façon différente, être plus intelligent au point de financier, ce qui a fait des mécontents, a déclaré l’analyste aux matchs de l’Impact au réseau Cogeco. La vérité doit se retrouver entre les deux, pas besoin de penser à des Drogba, on n’a qu’à penser à des Piatti et à des Ciman.»