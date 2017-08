Samuel Piette prêt pour sa rentrée montréalaise

(98,5 Sports) - Selon toute évidence, Samuel Piette sera du onze partant de l'Impact, ce soir, lors d'une rencontre très importante face au Fury de Chicago.

«J’espère être partant», a dit Piette qui demeurait prudent quant à sa sélection par Mauro Biello pour le duel en soirée (avant-match à 19h au 98,5 FM).

Il s'agirait de son premier match devant ses partisans après une première présence comme partant très solide à Philadelphie.

Une heure avant le match

L'entraîneur fera connaître la composition partante une heure seulement avant la rencontre de ce soir, mais les blessures à Marco Donadel et Hernan Bernardello laissent peu de doute sur ses intentions de refaire confiance à Piette.

Originaire de Repentigny, Piette se dit un brin plus nerveux que d'habitude à quelques heures de ce match déterminant au classement pour l'Impact.

«Je suis nerveux avant chaque match, mais ce sera un peu plus spécial devant les fans, la famille les amis. Je vis un peu plus de stress. Je suis quand même pas si pire avec la pression je sais ce que j’ai à faire et dès que je mets les pieds sur le terrain, la pression s’en va.»