Roger Federer, le grand charmeur... sous le charme de Montréal

Roger Federer a joué et triomphé partout, comme l’indique son palmarès de 93 titres, et il a précisé ne pas avoir changé d’idée lorsqu’un journaliste de la Fédération internationale lui a demandé s’il considérait Montréal comme son stade favori après Wimbledon, comme il avait mentionné à Rome il y a quelques années.

«Il fallait voir d’abord la forme aux entraînements...», a relevé celui qui n’aura pas rejoué depuis un mois après son 8e succès à Wimbledon.

«Y rester le plus longtemps possible»

C’est confirmé : son entrée contre le gagnant du match opposant les Canadiens Vasek Pospisil et Peter Polansky sera mercredi après-midi.

«Ici, la place a une âme, a-t-il expliqué. L’endroit n’est pas symétrique comme ailleurs, ce qui me plait. Il y a deux séances quotidiennes. Les gradins sont pleins. Même en ville, on sent l’énergie. C’est pourquoi j’espère y rester le plus longtemps possible», conclut-il.

Voilà exactement ce que les amateurs souhaitent, mon Roger.