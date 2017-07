Roger Federer l'emporte en trois manches contre Milos Raonic (vidéos)

(98,5 Sports) - Le Canadien Milos Raonic était en droit d'espérer, mais le Suisse Roger Federer était décidemment trop fort.

Federer a accédé aux demi-finales du tournoi de tennis de Wimbledon pour la 12e fois de sa carrière en disposant de Raonic en trois manches de 6-4, 6-2 et 7-6 (4).

"Oh. My. Goodness"



When the pressure is on, there are few better at producing magic than @rogerfederer...#Wimbledon pic.twitter.com/AwZgUHcQM0