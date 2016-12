Robert Griffin III n'est plus soumis au protocole de...

Robert Griffin III n'est plus soumis au protocole de commotion de la NFL

CLEVELAND — Robert Griffin III n'est plus soumis au protocole de commotion cérébrale de la NFL, ce qui signifie qu'il peut reprendre l'entraînement et qu'il sera le quart partant des Browns de Cleveland, dimanche, à Pittsburgh, à moins que son état de santé se détériore. Griffin a été examiné par un neurologue indépendant, jeudi, et s'entraînera avec les Browns (1-14) en vue de leur dernier match de la saison face aux Steelers (10-5). Griffin a subi une commotion cérébrale dans le quatrième quart du match de la semaine dernière, à San Diego. La recrue Cody Kessler a terminé la rencontre remportée 20-17 par les Browns.



Après avoir raté 11 semaines en raison d'une fracture de l'épaule gauche, Griffin a effectué trois départs d'affilée. S'il s'est amélioré dans chacune de ces rencontres, il n'a toujours pas lancé une passe de touché.



L'entraîneur-chef Hue Jackson est satisfait des progrès de Griffin, mais il aimerait en voir davantage afin de savoir si le quart de 26 ans peut être le partant des Browns dans l'avenir.



Les Browns disposeront vraisemblablement du premier choix au total au prochain repêchage.