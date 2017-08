Rich Hill perd un match parfait en neuvième manche

PITTSBURGH - Le lanceur Rich Hill, des Dodgers de Los Angeles, a failli réussir un match parfait, mercredi, mais il a finalement concédé un circuit à Josh Harrison en 10e manche pour permettre aux Pirates de Pittsburgh de se sauver avec la victoire, 1-0.

Le gaucher de 37 ans a échappé l'exploit en neuvième manche, lorsque Jordy Mercer s'est rendu au premier coussin sur une erreur de Logan Forsythe.



Hill (9-5) est ensuite revenu au monticule en 10e manche et Harrisson a expédié son 99e lancer dans les gradins du champ gauche.



La longue balle de Harrison a été le seul coup sûr accordé par Hill. Le partant a retiré 10 frappeurs sur des prises.



Il est devenu le premier lanceur depuis Pedro Martinez (1995) à amener un match sans point ni coup sûr en manche supplémentaire.



Hill a eu besoin de seulement 86 tirs afin de retirer les 24 premiers frappeurs auxquels il a fait face, au PNC Park. Ses coéquipiers lui ont cependant été bien utiles en défense.



Le deuxième but des Dodgers, Chase Utley, a réalisé un magnifique attrapé en plongeant, afin d'attraper la flèche de Josh Bell en huitième manche.



Il a semblé avoir accordé un simple à Bell en troisième manche, mais la décision initiale a été infirmée grâce à la reprise vidéo. Le joueur de premier but Adrian Gonzalez a également glissé afin d'attraper la tentative d'amorti de Josh Harrison en quatrième manche.



Il aurait été le 24e lanceur à réaliser un tel exploit dans l'histoire des ligues majeures.



Juan Nicasio (2-5) a récolté la victoire après avoir oeuvré en dixième manche.