Éric Gagné avec Équipe Canada à la Classique mondiale de baseball

Éric Gagné et Russell Martin en 2006 avec les Dodgers de Los Angeles/AP Photo/Francis Specker

(98,5 Sports) - L'ancien releveur et récipiendaire du trophée Cy Young, Éric Gagné sortirait de sa retraite pour s'aligner avec Équipe Canada lors de la Classique mondiale de baseball au printemps 2017.

Un autre lanceur retraité, Ryan Dempster se joindrait aussi à la formation canadienne.

Gagné est âgé de 41 ans; il avait été sacré meilleur lanceur de la Ligue nationale de baseball en 2003 alors qu’il avait réussi 55 sauvetages et retiré 137 frappeurs sur des prises en 82 1/3 manches, avec les Dodgers de Los Angeles.

Ses 161 sauvetages avec les Dodgers place celui qu'on surnommait «Game Over» au deuxième rang de l’histoire de la franchise derrière Kenley Jensen.

Le natif de Mascouche a aussi joué pour les Blues Jays de Toronto, les Rangers du Texas, les Red Sox de Boston et les Brewers de Milwaukee avec qui il a joué son dernier match dans les majeurs en 2008.

Après avoir joué pour les Capitales de Québec de la Ligue Can-Amen 2009, Gagné a tenté un retour dans le baseball majeur en 2010 qui s’est avéré un échec.

En 2012, Éric Gagné s’est associé avec un groupe d’actionnaires pour établir une nouvelle équipe dans la Ligue Can-Am, les Aigles de Trois-Rivières.

Le 12 février 2010, Gagné admettra finalement qu’il a eu recours au dopage pour améliorer ses performances soit des hormones de croissance. Son nom était apparu dès 2007 dans le rapport Mitchell, commandé par le baseball majeur pour enquêter sur le dopage dans le passe-temps national des Américains.

La Classique mondiale de baseball se tiendra du 6 au 22 mars.

Les rondes préliminaires se dérouleront à Miami, Tokyo, Séoul et Jalisco, le deuxième tour à Tokyo et San Diego et la ronde finale à Los Angeles.

Le Canada est dans un groupe très sélect comprenant aussi les États-Unis, la Colombie, la République Dominicaine et deux autres pays issus des qualifications.

Mentionnons que deux anciens joueurs des Expos, le lanceur Denis Boucher et le voltigeur Larry Walker font partie de l’équipe d’entraîneur dont le gérant Ernie Whitt, le légendaire receveur des Blue Jays.