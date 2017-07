Radulov au sein de l'un des meilleurs trios de la LNH?

(98,5 Sports) - Alexander Radulov sera un choix populaire dans les pools de hockey la saison prochaine.

L'ancien du Canadien, qui a paraphé une entente lucrative de cinq saisons d'une valeur de 31,25 M$ à Dallas, pourrait fort bien jouer aux côtés de Tyler Seguin et Jamie Benn au sein du premier trio des Stars.

C'est ce que le nouvel entraîneur-chef de l'équipe texane, Ken Hitchcock, a laissé entendre en entrevue au Dallas Morning News.

«J'ai vu Radulov jouer dans la LNH et sur la scène internationale et c'est un joueur qui apporte de l'intensité, a déclaré l'Albertain de 65 ans. On le remarque et on doit le surveiller. Avec Jamie Benn sur l'autre aile, vous c'est la même chose. Vous savez qu'il est là et pareil avec Tyler Seguin. Je pense qu'ils se complèteraient tous si on décidait de les réunir au sein du même trio.»

Seguin, un joueur de centre, a inscrit 72 points, dont 26 buts, en 82 parties la saison dernière. Benn a récolté 26 buts et ajouté 43 passes pour un total de 69 points en 77 rencontres.