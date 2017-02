Quatrième défaite de suite des Canadiens (vidéo)

(98,5 Sports) - Les Canadiens n'ont pas fait le poids contre la pire équipe de la ligue quand l'Avalanche du Colorado l'a facilement emporté 4-0, mardi soir.

Les Canadiens ont donc subi une quatrième défaite de suite et son attaque n'a pas marqué au cours des dernières 137 minutes et 11 secondes de jeu.

Le jeune Finlandais Mikko Rantanen, âgé de 20 ans, a réussi un tour du chapeau pour l'Avalanche.

Andreas Martinsen a inscrit l’autre but des vainqueurs.

Mark Barberio, ex-défenseur des Canadiens, Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont tous amassé deux aides pour les gagnants.

Le gardien Calvin Pickard a bloqué 27 tirs pour obtenir un jeu blanc.

Carey Price, qui a effectué un 41e départ cette saison, n'a pas connu le début de match escompté et a cédé deux fois sur les quatre premiers tirs dirigés vers lui. Il a repoussé un total de 19 tirs.a effectué 22 arrêts.

L'Avalanche, qui connaît des ennuis au Pepsi Center cette saison, en était seulement à septième victoire en 26 matchs à domicile.

Les Canadiens se sont immédiatement dirigés vers l'Arizona, où ils affronteront les Coyotes jeudi soir. Il s'agira d'une belle opportunité de retrouver le sentier de la victoire puisque les Coyotes occupent le 29e rang de la LNH, tout juste devant l'Avalanche.

Première période

Les hommes de l'entraîneur-chef Jared Bednar avaient de toute évidence encore à la mémoire le revers cinglant de 10-1 encaissé contre le Tricolore le 10 décembre au Centre Bell et l’Avalanche n’a pas pris beaucoup de temps à s’inscrire à la marque..

Mikko Rantanen a marqué son neuvième but de la saison quand son tir voilé de la ligne bleue a surpris Carey Price dès la 30e seconde de jeu. Canadiens 0 Avalanche 1

Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont amassé des aides sur le but.

L’Avalanche a poursuivi ses attaques dans le territoire des Canadiens et après avoir raté une excellente chance, les joueurs locaux ont déjoué Price pour la deuxième fois en un peu plus de deux minutes de jeu.

Andreas Martinsen a doublé l’avance de l’Avalanche quand il a battu Price entre les jambières à 2 :25. Canadiens 0 Avalanche 2

François Beauchemin et Calvin Pickard ont récolté des aides sur le troisième but de la campagne du Norvégien.

Price, qui effectue un 41e départ cette saison, n'a pas connu le début de match escompté et a cédé deux fois sur les quatre premiers tirs dirigés vers lui.



À l'autre bout de la patinoire, Calvin Pickard a effectué 12 arrêts pour l'Avalanche, le pire club du circuit Bettman.



Le Tricolore a entamé un voyage de deux matchs et il tente de rebondir après n'avoir signé aucune victoire à ses trois sorties précédentes (0-2-1).

Il s'agit d'une occasion en or pour le CH de se relancer, puisque l'Avalanche connaît des ennuis au Pepsi Center jusqu'ici cette saison avec seulement six victoires en 25 matchs.

Même s'ils tirent de l'arrière 2-0, les Canadiens ont quand même dominé 12-7 au chapitre des tirs.

Deuxième période

Les Canadiens ont donné signe de vie en frappant à la porte à quelques reprises en deuxième période, mais l'Avalanche a creusé l'écart à 3-0.

Rantanen a dévié le tir de Mark Barberio à 13 :10. Canadiens 0 Avalanche 3

Bien posté devant le filet et laissé sans aucune surveillance, Rantanen a dévié le tir des poignets de la ligne bleue de l’ex-défenseur des Canadiens.

Landeskog a récolté sa deuxième assistance de la rencontre.

Alex Galchenyuk, qui a effectué un retour au centre au sein de la deuxième unité, et Andrew Shaw, avec un tourniquet, ont notamment tenté de surprendre le gardien Calvin Pickard.

Ce dernier s'est toutefois révélé intraitable.

Troisième période

Rantanen a complété son tour du chapeau quand il a marqué au cours d’un avantage de deux joueurs à 6 :01. Canadiens 0 Avalanche 4

Rantanen a tiré sur réception à la suite de la belle de MacKinnon, qui tout comme Barberio, amassait sa deuxième aide de la soirée.

Le Tricolore n'a décoché que sept tirs en troisième période.

Avant-match

Alex Galchenyuk retrouvera sa place au centre et il complétera un trio avec Artturi Lehkonen et Paul Byron, tandis que David Desharnais jouera au centre de Torrey Mitchell et Brian Flynn.

Marc Bergevin accompagne l’équipe à Denver, ce qui amène plusieurs rumeurs.