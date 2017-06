Puig suspendu pour avoir fait des doigts d'honneur (vidéos)

CLEVELAND - Le voltigeur Yasiel Puig, des Dodgers de Los Angeles, a été suspendu pour une rencontre et mis à l'amende par le baseball majeur pour un geste obscène à l'endroit de partisans des Indians de Cleveland mardi soir.

Après qu'il eut cogné un circuit en deuxième manche, Puig a fait un doigt d'honneur avec chaque main en direction de partisans assis derrière le marbre au Progressive Field.

Le dirigeant du baseball majeur Joe Torre a annoncé mercredi la suspension et l'amende, dont le montant n'a pas été dévoilé.



Puig a décidé de porter sa cause en appel et il a pu affronter les Indians mercredi.

Le joueur au tempérament bouillant a affirmé qu'il s'était «abaissé» au niveau des partisans, qui l'avaient insulté pendant qu'il était au cercle d'attente.

Puig a ajouté que les partisans lui parlaient toujours après le circuit.



Les Dodgers ont éventuellement gagné le match 7-5.

