Prochain Grand Prix du Canada: le 10 juin 2018

MONTRÉAL - La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a approuvé lundi le calendrier 2018 du championnat de Formule 1, qui comptera 21 courses.

L'ajout des Grands Prix de France, le 24 juin au Castellet, et d'Allemagne, le 22 juillet à Hockenheim, et le retrait du Grand Prix de Malaisie expliquent ce nouvau décompte.

Ainsi, la saison sera lancée le 25 mars avec le Grand Prix d'Australie, à Melbourne, pour se conclure le 25 novembre, au Grand Prix d'Abou Dhabi, couru au circuit Yas Marina. Le Grand Prix du Canada sera quant à lui disputé le 10 juin, au circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.



La course disputée en Azerbaïdjan l'an prochain aura lieu sept semaines plus tôt qu'au calendrier 2017, le 29 avril, tandis que le Grand Prix de Russie, à Sotchi, retrouvera sa case automnale comme en 2014 et 2015. Après avoir été devancé au printemps au cours des deux derniers championnats, il sera cette fois disputé le 30 septembre.



Sur le FIA.com, deux courses demeurent toujours à être confirmées, soit les Grands Prix de Shanghai, le 8 avril, et de Singapour, le 16 septembre.



Par ailleurs, la FIA a aussi confirmé les dates du championnat de Formule E, qui comptera 14 Grands Prix une fois celui de Sao Paulo, au Brésil, confirmé. Comme c'est le cas cette saison, Montréal accueillera les deux dernières courses du calendrier, les 28 et 29 juillet 2018.



Voici le calendrier complet du Championnat 2018 de Formule 1:



25 mars: Grand Prix d'Australie (Melbourne)



8 avril: Grand Prix de Chine (Shanghai — sous réserve d'une confirmation des détenteurs de droits commerciaux)



15 avril: Grand Prix de Bahraïn (Sakhir)



29 avril: Grand Prix d'Azerbaïdjan (Bakou)



13 mai: Grand Prix d'Espagne (Barcelone)



27 mai: Grand Prix de Monaco



10 juin: Grand Prix du Canada (Montréal)



24 juin: Grand Prix de France (Le Castellet)



1er juillet: Grand Prix d'Autriche (Spielberg)



8 juillet: Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone)



22 juillet: Grand Prix d'Allemagne (Hockenheim)



29 juillet: Grand Prix de Hongrie (Budapest)



26 août: Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)



2 septembre: Grand Prix d'Italie (Monza)



16 septembre: Grand Prix de Singapour (sous réserve d'une confirmation des détenteurs de droits commerciaux)



30 septembre: Grand Prix de Russie (Sotchi)



7 octobre: Grand Prix du Japon (Suzuka)



21 octobre: Grand Prix des États-Unis (Austin, TX)



28 octobre: Grand Prix de Mexique à Mexico



11 novembre: Grand Prix du Brésil (Sao Paulo)



25 novembre: Grand Prix d'Abou Dhabi (Circuit Yas Marina)



---



Voici le calendrier 2018 du championnat de Formule E:



2 et 3 décembre: Hong Kong (Chine)



13 janvier: Marrakech (Maroc)



3 février: Santiago (Chili)



3 mars: Mexico (Mexique)



17 mars: Sao Paulo (Brésil — à être confirmé)



14 avril: Rome (Italie)



28 avril: Paris (France)



19 mai: Grand Prix d'Allemagne à être annoncé sous peu



9 juin: Grand Prix à être annoncé sous peu



7 et 8 juillet: New York (États-Unis — dates à être confirmées)



28 et 29 juillet: Montréal (Canada)