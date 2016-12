Pro Bowl: l'année des Raiders

NEW YORK - Les Raiders d'Oakland mènent la NFL avec un total de sept joueurs invités au Pro Bowl.

Derek Carr, Amari Cooper, Rodney Hudson, Khalil Mack, Reggie Nelson, Kelechi Osemele et Donald Penn ont été sélectionnés chez les Raiders, qui sont en première place dans la section Ouest de l'Association américaine.



Six membres des Falcons d'Atlanta ont aussi été sélectionnés, le plus haut total chez les équipes de l'Association nationale. Vic Beasley, Matt Bryant, Devonta Freeman, Julio Jones, Alex Mack et le quart-arrière Matt Ryan sont les heureux élus de la formation.



Même s'il a raté les quatre premiers matchs de la saison en raison d'une suspension, le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, a été invité pour la 12e fois de sa carrière. Le plaqueur des Browns de Cleveland, Joe Thomas, et le receveur des Cardinals de l'Arizona, Larry Fitzgerald, ont été choisis pour la 10e fois.



Pas moins de 26 des 32 équipes de la Ligue auront au moins un représentant. Il y aura 20 joueurs qui en seront à leur premier Pro Bowl, dont trois recrues: Ezekiel Elliott et Dak Prescott, des Cowboys de Dallas, et Tyreek Hill, des Chiefs de Kansas City.



Le Pro Bowl aura lieu le 29 janvier, à Orlando.