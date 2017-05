(98,5 Sports) - Fraîchement arrivé à Montréal, Blerim Dzemaili a participé à un premier entraînement avec ses coéquipiers, mercredi, au Stade Saputo.

Sur son compte Twitter, l'organisation de l'Impact a partagé une courte vidéo montrant Dzemaili au Stade.

Un 1er entraînement pour Blerim!

1st training with his new teammates for Dzemaili! #IMFC pic.twitter.com/S0K1JntLIP