Pomeranz et Pedroia aident les Red Sox à vaincre les Blue Jays

BOSTON - Dustin Pedroia a produit trois points, Drew Pomeranz n'a accordé que trois coups sûrs en septième manche et les Red Sox de Boston ont défait les Blue Jays de Toronto 5-1, mercredi soir.

Pomeranz (10-4) a alloué un point non mérité en six manches et deux tiers pour remporter son quatrième gain et il a continué d'être l'un des lanceurs indispensables du côté des Red Sox.

Il n'a pas perdu de match depuis le 11 juin, et les Red Sox affichent un dossier de 9-3 à leurs 12 derniers départs. Durant cette séquence, Pomeranz a maintenu une moyenne de points mérités de 2,62, abaissant sa moyenne totale de la saison de 5,29 à 3,51.



«Je me sens à l'aise avec mes lancers, ce que je ne ressentais pas nécessairement avant», a admis Pomeranz.



Pedroia et Deven Marrero ont tous les deux frappé des simples de deux points alors qu'il y avait deux retraits en deuxième manche pour permettre aux Red Sox de prendre une avance confortable. Pedroia a obtenu six points produits dans cette série.



En quatre manches au monticule, Aaron Sanchez (1-3) a concédé cinq points, six coups sûrs et cinq buts sur balles. Cette défaite vient mettre un terme à sa séquence de quatre victoires face aux Red Sox. Il s'agissait de son troisième match en tant que partant depuis son retour au jeu après avoir souffert de problèmes d'ampoules au majeur, le même problème qui l'a forcé à se retirer tôt dans la rencontre.



«C'est le genre de chose qui arrive, a déclaré Sanchez. Tu fais un pas vers l'avant, tu crois que tout est réglé, mais tu te retrouves à la case départ.»



Une erreur du coureur tôt en deuxième manche a presque fait dérailler la manche prolifique des Red Sox. Chris Young a amorcé la manche en frappant un double, et Jackie Bradley Jr. a poursuivi la lancée en frappant un simple.

Après que Bradley eut volé le deuxième but, Christian Vazquez a claqué un puissant roulant en direction du premier but Justin Smoak. Le joueur des Blue Jays a touché le coussin, et a effectué un relais afin de retirer Young qui se trouvait entre le troisième but et le marbre.



Young s'est fait retirer après avoir été pris en souricière, un double-jeu des Blue Jays, mais Brock Holt a ensuite obtenu un but sur balles pour poursuivre la manche.