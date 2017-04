(98,5 Sports) - L'informateur hockey du réseau ESPN, Pierre LeBrun, fait partie de ceux qui ont été remerciés par le diffuseur américain mercredi.

Le Franco-Ontarien, qui possède un excellent réseau de contacts à travers le circuit Bettman, en a fait l'annonce sur son compte Twitter.

Well folks, as you can tell by my new Twitter handle, I was also among the cuts today at ESPN.