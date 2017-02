Piatti, Mancosu et Oduro marquent dans la victoire contre D.C. United (vidéos)

Après les cinq premières minutes, où les deux équipes se sont étudiées, l’Impact a pris possession du ballon sur l’aile gauche par l’entremise de Nacho Piatti. L’Argentin a lancé Matteo Mancosu dans le dos de la défense washingtonienne, et l'Italien a envoyé un centre trop haut pour Oduro mais récupéré par Chris Duvall à droite.

Le défenseur a trouvé Marco Donadel devant la surface de réparation du D.C. United. Donadel a remis à Dominic Oduro, qui a envoyé à Patrice Bernier en première intention avant de se libérer pour marquer sur le centre en retrait du capitaine. De leur côté, les représentants de la capitale américaine ont eu de la difficulté à s’affirmer dans l’entrejeu, leur première chance venant du pied de Patrick Mullins, qui a tiré hors cadre.

Cependant, à la 14e minute, le D.C. United a rappliqué avec l’un de ses jeux de prédilection en 2016 : Lloyd Sam, sur corner, a envoyé un ballon précis vers Steve Birnbaum, qui s’est élevé plus haut que tout le monde pour envoyer une tête hors de portée à la droite d’Evan Bush et niveler la marque.

Six minutes plus tard, Marco Donadel, après un coup de pied de coin, a mené la contre-attaque à partir de sa surface. Il a décalé pour Piatti du côté gauche, qui a envoyé en profondeur pour Mancosu. Son crochet a battu le gardien Travis Worra, qui s’est jeté de tout son long, mais sans toucher au ballon. Il a toutefois accroché l’attaquant et l’arbitre a décerné un penalty au Bleu-blanc-noir, que Piatti a calmement envoyé dans le coin inférieur gauche du but. Louis Béland-Goyette a fait son entrée sur le terrain à la 39e minute à la place de Marco Donadel, blessé après un contact. Les cinq dernières minutes ont été l’affaire de l’Impact, qui a conservé le ballon pour la majorité du temps.

« Quand nous pressons un peu plus haut, lorsque nous gagnons le ballon, nous voulons être capables d’en garder la possession et de nous reposer avec le ballon, pour gérer le match et le jouer selon nos propres termes, a dit l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello. Je pense qu’à la fin de la première demie, nous avons fait un bon travail pour récupérer le ballon, mais aussi d’être patients pour savoir quand garder le ballon et quand attaquer. »

Après la pause, à la 52e minute, Piatti et Mancosu y sont allés d’un échange de quelques passes sur l’aile gauche, permettant à l’Italien de se libérer dans la surface du D.C. United, mais son tir de la gauche a été détourné en corner par le défenseur central. Sur le coup de pied de coin subséquent, Hernán Bernardello a mis le pied sur le ballon avant de centrer au premier poteau. Une mésentente entre le gardien Eric Klenofsky et l’attaquant Patrick Mullins, qui a dévié de la tête le ballon alors que le premier était sorti de sa ligne, a permis à Mancosu de rediriger facilement le ballon de la tête dans le but abandonné.

Puis, à la 56e minute, Víctor Cabrera a dégagé le ballon en glissant, mais l’objet s’est retrouvé sur le pied gauche de Ian Harkes qui a tiré en première intention. En se relevant, Cabrera a tenté de bloquer de tir, mais l’a détourné à l’opposé de Evan Bush, qui a été pris à contrepied. Six minutes plus tard, Mauro Biello a fait tourner son effectif, apportant neuf changements à son onze de départ; Bush et Béland-Goyette sont les deux qui sont restés sur le terrain.

Ben Olson a suivi le bal trois minutes après, permettant à sept nouveaux joueurs d’embarquer sur le terrain. Le match a ainsi perdu passablement de son rythme, mais à la 90e minute, tout juste avant les arrêts de jeu, Ballou Jean-Yves Tabla a pu s’isoler sur l’aile gauche et a contrôlé une longue passe. Il a éliminé Jalen Robinson d’un geste technique avant de remettre à Anthony Jackson-Hamel, à l’orée de la boîte, qui a contrôlé le ballon et a tiré en direction du but. Son tir a été dévié et a pris à contrepied Klenofsky pour entrer dans la cage à la gauche de celui-ci.

« Au niveau offensif, je suis content, a poursuivi Biello. Nous avons pu marquer en phase de construction et en contre-attaque. Ce sont des choses dont nous parlons et sur lesquelles nous travaillons. Je suis aussi content de la deuxième équipe qui est embarquée, qui a démontré son fort caractère pour fermer les espaces et pour gagner le ballon dans le tiers offensif. Ils ont aussi pu marquer un but. »

L’Impact de Montréal affrontera le Philadelphia Union ce mercredi 22 février à 19h, au Joe DiMaggio Sports Complex. Ce match sera diffusé en direct sur www.impactmontreal.com.

BUTS

MTL – Oduro 6’ / DCU – Birnbaum 14’ / MTL – Piatti 21’ / MTL – Mancosu 53’ / DCU – Cabrera (CSC) 56’

MTL – Jackson-Hamel 90’

AVERTISSEMENTS

DCU – Kamara 90’

avec impactmontreal.com