Pearce mène les Blue Jays à la victoire

BOSTON - Steve Pearce a claqué un circuit en solo en plus d'ajouter un simple d'un point en huitième manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Red Sox de Boston 4-3, lundi soir.

Les Blue Jays menaient 3-0 après deux manches, mais les Red Sox ont créé la marque en septième lorsque Dustin Pedroia a frappé le lancer de Dominic Leone sur le monstre vert. Christian Vazquez a marqué le point égalisateur, mais Mookie Betts a été retiré au marbre.



Les Blue Jays ont repris les devants en huitième grâce à un simple de Pearce qui a permis à Ezequiel Carrera d'inscrire le point victorieux.



Ryan Tepera (5-1), qui a amorcé la huitième, a récolté la victoire même si Leone était le lanceur en place lorsque le point de la victoire a été marqué. Le règlement 9,17 (c) stipule qu'il ne faut pas décerner la victoire au releveur qui a fait une courte et inefficace sortie au monticule.



Roberto Osuna a lancé la neuvième pour obtenir son 23e sauvetage.



Heath Hembree (1-3) a subi son troisième revers.



Marcus Stroman avait blanchi les Red Sox jusqu'en septième, allouant trois coups sûrs, dont deux d'entre eux étaient des coups frappés au champ intérieur vers le lanceur.

Il a toutefois été victime d'une erreur pour avoir omis de toucher le coussin lorsque le joueur de premier but Justin Smoak lui a envoyé le roulant de Jackie Bradley fils.



Stroman a accordé un but sur balles à Vazquez et a du même coup permis aux Red Sox de remplir les sentiers.

Le ballon-sacrifice de Brock Holt a produit un point et le simple de Betts a forcé Stroman à faire place à la relève.