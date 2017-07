Patrick Sharp retourne à Chicago

CHICAGO - Patrick Sharp, un ailier reconnu pour ses talents de marqueur qui a contribué à la conquête de trois coupes Stanley des Blackhawks avant d'être échangé, est de retour à Chicago pour un deuxième séjour.

Le vétéran âgé de 35 ans a accepté un contrat d'une saison, samedi.



Sharp a passé 10 saisons avec les Blackhawks entre 2005 et 2015, et il a récolté 511 points, dont 239 buts. Il a atteint le plateau des 30 buts à quatre reprises pendant cette séquence, permettant aux Hawks de se transformer en l'une des équipes les plus talentueuses en compagnie de Jonathan Toews et Patrick Kane.



Sharp avait été échangé aux Stars de Dallas afin de libérer de l'espace sous le plafond salarial, après que les Blackhawks eurent vaincu le Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley en 2015.