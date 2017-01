Patrick Chan mènera le Canada lors des Mondiaux

OTTAWA - Le Torontois Patrick Chan sera de nouveau la figure de proue du Canada aux championnats mondiaux de patinage artistique, au printemps.

Chan et Kevin Reynolds de Coquitlam, en C.-B., vont représenter le pays en simple chez les hommes, a annoncé Skate Canada dimanche.



Chan, médaillé d'or trois fois à l'événement, a mérité samedi un neuvième titre canadien.



Chez les dames, la feuille d'érable sera défendue par Kaetlyn Osmond (Marystown, T-N.-L.) et Gabrielle Daleman (Newmarket, Ontario).



Doubles champions mondiaux en danse sur glace, les Ontariens Tessa Virtue et Scott Moir poursuivront leur retour après trois ans d'absence. Ils viennent de jalonner leur parcours d'un septième titre national. Deux autres duos de cette province y seront: Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, ainsi que Piper Gilles et Paul Poirier.



En couple, le Canada sera mené par les Ontariens Meagan Duhamel and Eric Radford, eux aussi deux fois champions au niveau mondial. Ils ont obtenu leur septième championnat canadien samedi.



Le Canada misera aussi sur les Québécois Julianne Séguin et Charlie Bilodeau, ainsi que sur les Torontois Lubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch.



Les Mondiaux de 2017 se dérouleront du 29 mars au 2 avril à Helsinki, en Finlande.