Patinage de vitesse: record canadien pour Vincent De Haitre

CALGARY - Vincent De Haitre a fracassé le record canadien sur 1000 mètres, samedi, aux Championnats mondiaux de patinage de vitesse longue piste.

De Haitre, de Cumberland, en Ontario, a signé un chrono d'une minute et 6,72 secondes, abaissant le record de 1:07,03 établi par Jeremy Wotherspoon en 2007 à Salt Lake City.

Âgé de 22 ans, De Haitre connaît une saison spectaculaire, lui qui a déjà remporté l'or sur le circuit de la Coupe du monde, en décembre au Kazakhstan, et l'argent aux Championnats du monde de distances individuelles, il y a deux semaines en Corée du Sud.



Il est maintenant en bonne position pour monter sur le podium aux Mondiaux, dimanche, alors que le classement est déterminé grâce au temps cumulatif des deux courses. Le Néerlandais Kjeld Nuis est en tête après avoir signé un chrono de 1:06,61. De Haitre est deuxième après cette première course.



Laurent Dubreuil, de Lévis, a franchi la distance en 1:08,07, son meilleur chrono à vie, et il se retrouve en 10e position.



Dubreuil avait aussi fracassé un record personnel en enregistrant un chrono de 34,31 secondes au 500 mètres, plus tôt dans la journée. Il occupe le quatrième rang sur cette distance, derrière le Néerlandais Ronald Mulder (34,18), le Kazakh Roman Krech (34,21) et le Russe Ruslan Murashov (34,29).



De Haitre occupe le 23e rang au 500 mètres (35,04).



Chez les femmes, Heather McLean, de Winnipeg, se retrouve en huitième position au 500 mètres et en 18e position au 1000 mètres.