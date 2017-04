Pas de mircale pour Barcelone, la Juventus l'emporte

BARCELONE, Espagne - La Juventus de Turin s'est assurée que le FC Barcelone se retrouve à court de miracles au Camp Nou, mercredi. Les Italiens ont limité les Catalans à un nul de 0-0 dans le match retour de leur quart de finale de la Ligue des Champions, accédant ainsi au carré d'as.

Ce nul signifie une victoire de 3-0 au total des buts pour la Juve, six semaines après que le FC Barcelone soit devenue la première équipe à combler un retard de 4-0 en infligeant un cinglant revers de 6-1 au Paris Saint-Germain.



La Juventus a démontré tout le calme et l'expérience qui a manqué de façon si flagrante aux joueurs du PSG.



« Nous savions que le FC Barcelone était prêt à tout risquer (mercredi) soir, mais nous avons refermé tous les espaces, a signalé le centre-arrière Leonardo Bonucci. De marquer trois fois dans le match aller et de ne rien donner au Camp Nou, c'est signe que nous sommes une grande équipe. Je pense que tous les autres voudront nous éviter maintenant. »



Jouant un match digne de la grande tradition italienne, en défendant de façon impeccable son avantage, la Juve a fermé l'accès à son filet, si bien que le gardien Gianluigi Buffon n'a eu que très peu de besogne à accomplir, si ce n'est en fin de rencontre. L'équipe de Massimiliano Allegri a neutralisé de façon experte l'attaque au rythme soutenu des Barcelonais, qui au final n'ont créé que peu d'occasions de marquer.



Quand Lionel Messi s'est finalement dégagé à l'intérieur de la surface, le meilleur buteur de tous les temps du FC Barcelone a bousillé ses deux chances.



« La Juventus est un grand club et ils ont été meilleurs que nous, a déclaré le défenseur barcelonais Gerard Pique. C'était un résultat difficile à surmonter, même si nous avons tout tenté jusqu'à la fin. Comme tout bon club italien, ils ont bien défendu. Je leur souhaite la meilleure des chances. Je pense qu'ils peuvent gagner le titre. »



Cette défaite du FC Barcelone met fin à une séquence de 15 victoires à domicile en compétitions européennes depuis l'arrivée ne poste de l'entraîneur-chef Luis Enrique, qui quittera le club cet été.



Le FC Barcelone doit maintenant se regrouper avant son duel du week-end contre le Real Madrid, un «clasico» qui aura une grande incidence sur le classement final de la Liga espagnole.



Dans l'autre rencontre au programme mercredi, Monaco a eu raison du Borussia Dortmund 3-1, pour signer un gain de 6-3 au total des buts.



L'étoile montante Kylian Mbappe et l'attaquant Radamel Falcao ont marqué des buts rapides pour donner le ton à ce match disputé à Monaco. Ces deux buts marqués dans les 20 premières minutes ont pour ainsi dire sonné le glas des Allemands, qui se sont tout de même rapprochés à un but à la 48e minute, grâce à Marco Reus.



Le substitut Valere Germain, tout juste après avoir remplacé Mbappe, a toutefois ajouté un troisième but à la 81e pour sceller cette victoire.



Il s'agissait du 141e but de cette saison de rêve de Monaco, qui a maintenant l'attention de toute l'Europe.



La Juventus et Monaco ont ainsi rejoint le Real Madrid et l'Atletico Madrid en demi-finales. Le tirage au sort aura lieu vendredi.