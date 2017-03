Ovechkin en feu à l'approche des séries

WASHINGTON - Le joueur vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin augmente la cadence à l'approche des séries éliminatoires de la LNH.

Ovechkin a inscrit deux buts et amassé deux mentions d'aide au cours des quatre derniers matchs, qui se sont tous soldés par des victoires, alors que les Capitals tentent de s'adjuger l'avantage de la patinoire pendant l'ensemble de leur parcours éliminatoire.

Le Russe est devenu samedi le troisième joueur de l'histoire de la ligue à atteindre le plateau des 30 buts au cours de ses 12 premières saisons en carrière, rejoignant ainsi Mike Gartner et Wayne Gretzky, une preuve flagrante de sa constance et de sa valeur aux yeux des Capitals.



« Je trouve qu'il est très désinvolte pour un gars qui a accompli autant de choses, a noté l'entraîneur-chef Barry Trotz après la victoire de 4-1 des siens contre les Coyotes de l'Arizona samedi soir. Alex est un des très grands joueurs de cette ligue et il excelle au niveau de sa constance dans cet aspect du jeu. »



Ovechkin ne peut espérer reproduire sa performance de 50 buts de l'an dernier, mais il est toujours à égalité en tête des buteurs de son équipe en compagnie de T.J. Oshie. Il a mené les Capitals à ce chapite à chaque saison depuis qu'il a fait son entrée dans le circuit Bettman.



Depuis qu'il a traversé sa pire léthargie en carrière - 10 matchs sans marquer -, Ovechkin s'est ressaisi avec trois buts en cinq parties. Pendant cette séquence, le vétéran âgé de 31 ans a décoché 60 tirs, dont 33 ont atteint le filet, en plus de provoquer plusieurs pénalités chez l'adversaire.



« Il sait à quel moment de la saison nous sommes rendus, a confié Oshie. Il est maintenant parmi les vétérans. Il est en voie de connaître une très bonne séquence et de nous mener, nous l'espérons, très loin en séries éliminatoires. »



Lorsque Trotz lui a fait réaliser qu'il venait d'atteindre le plateau des 30 buts et qu'il rejoignait ainsi un groupe exclusif, Ovechkin a dit qu'il aime bien écrire des pages d'histoire et a ajouté: « D'autres pages d'histoire viendront ».



Si rien n'est fait chez les Capitals au cours des prochains mois, Oshie, l'ailier Justin Williams, le défenseur Karl Alzner et le nouveau venu Kevin Shattenkirk deviendront tous des joueurs autonomes sans compensation cet été, ce qui signifie qu'Ovechkin obtiendra vraisemblablement sa meilleure chance de soulever la coupe Stanley ce printemps. Une belle chimie s'est installée entre Oshie, le meilleur marqueur des Capitals, Nicklas Backstrom, et Ovechkin, qui semble prêt à faire la différence au moment opportun.



« C'est très amusant en ce moment, a dit Ovechkin mardi. Tu dois être prêt, tu dois être concentré et tu dois faire de ton mieux pour te mettre en mode séries éliminatoires. »



Puisque les Blue Jackets de Columbus et les Penguins de Pittsburgh les talonnent dans la course au trophée des Présidents, les Capitals devront engranger des points lors de leur prochain voyage de cinq parties. Ovechkin a livré la marchandise jusqu'ici dans ce rayon.



« 'O' a touché la cible lors des derniers matchs, donc c'est encourageant» , a évoqué Trotz.