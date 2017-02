Où est le chandail de Tom Brady? (vidéo)

(98,5 Sports) - Le joueur par excellence du 51e Super Bowl ne parvient toujours pas à retrouver son chandail du match, qui a disparu dans la chambre des joueurs après la victoire.

En conférence lundi, le quart le plus victorieux dans l'histoire de la NFL préférait en rire.

«J'imagine que je vais le voir sur eBay bientôt», a lancé Brady à la blague.

L'Américain de 39 ans s'est rendu compte que son chandail avait disparu en fouillant dans son sac dans le vestiaire du NRG Stadium de Houston, où avait lieu la présentation du Super Bowl LI.

Le propriétaire de l'équipe, Robert Kraft, a lui aussi suggéré à Brady de surveiller les différents sites sportifs d'enchères.

Hey can someone give Tom Brady his jersey back? #SB51 (via @danhanzus) pic.twitter.com/cv99qUW4XY