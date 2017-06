«On perd un gardien incroyable, un blagueur, un coéquipier et surtout une bonne personne»

(98,5 Sports) - 14 ans après avoir volé la vedette à un repêchage, Marc-André Fleury a de nouveau été projeté sous les réflecteurs d'un repêchage encore plus attendu, celui de la naissance des Golden Knights de Vegas.

«Il y a 14 ans, j'étais repêché par les Penguins au Bridgestone Arena de Nashville, dans l'amphithéâtre où j'ai pris part à mon dernier match avec les Penguins, il y a à peine une dizaine de jours», a lancé le gardien de 32 ans.

Fleury avait été le tout premier choix du repêchage de 2003 et il avait disputé jusqu'à hier soir toute sa carrière professionnelle avec les Penguins de Pittsburgh.

Les Penguins n'ont pas tardé à souligner que le gain des Golden Knights était une perte pour eux.

Vegas, you got a good one.



Fleury, you are an incredible netminder, prankster, teammate, and an even better person. Thank you. #MerciFleury pic.twitter.com/DJXIgkJ18t