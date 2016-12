«On est coupable de notre manque d'efforts. C'est inacceptable » Michel Therrien

Le point de presse de Michel Therrien

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - Pour une rare fois cette saison l'entraîneur des Canadiens de Montréal Michel Therrien n'avait vraiment pas envie de jaser avec les journalistes après la défaite des siens 4-3 en prolongation contre le Lightning à Tampa Bay.

Therrien avait en travers de la gorge la performance de ses joueurs en troisième période alors qu’ils ont laissé échapper une avance de 2 buts.

«On est coupable de notre manque d’efforts. C’est inacceptable en ce qui me concerne, a-t-il dit avec humeur. Notre éthique de travail n’était pas là en troisième, a dit Therrien. Dans ce temps-là, tu n’es pas sur la pointe des pieds, tu joues sur les talons.»

Lorsqu’un journaliste a demandé à l’entraîneur de préciser son commentaire sur le manque d’efforts de ses joueurs, sa réponse fut pour le moins abrupte.

«J’ai dit ce que j’avais à dire, a-t-il laissé tomber avant de quitter le point de presse après 47 secondes de conversation»

Le capitaine Max Pacioretty estimait que la performance du gardien Carey Price aurait dû mener l’équipe à la victoire.

«Carey a fait de gros arrêts et ça aurait dû nous motiver plus à garder l'action dans leur zone, a dit le capitaine Max Pacioretty. Nous aurions dû passer plus de temps en mode attaque. Il aurait fallu les mettre au défi et les forcer à jouer défensivement.»

Le défenseur Nathan Beaulieu était sur la patinoire pour le but du Lightning en prolongation, il ne croit pas que la rondelle ait dévié sur son bâton.

«C’est difficile à trois contre trois, les choses se passent rapidement a-t-il expliqué. Je ne l’ai pas senti sur mon bâton, mais il faudrait que je le revoie (le but), c’est une malchance qui fait mal.»

Aucune équipe n’aime échapper une avance de deux buts en troisième période.

«On est déçu, on a bien joué pendant 40 minutes, a dit Nathan Beaulieu. On les connaît bien, on sait que si on en en avance ils vont vouloir revenir. C’est malheureux de la manière dont on a joué en troisième période.»

Beaulieu croit que l’équipe a peut-être été prise au piège par le jeu du Lightning en jouant un peu trop sur les talons en troisième période.