Omnium des États-Unis: Feng en tête, Henderson s'accroche

(98,5 Sports) - La Canadienne Brooke Henderson a remis une carte de 73, samedi, ce qui l'a fait glisser au 14e rang de l'Omnium de golf féminin des États-Unis. Il est toutefois plus que probable de penser qu'une asiatique sera couronnée dimanche soir.

La Chinoise Shashan Feng a remis une carte de 71, un sous la normale, et elle présente un pointage cumulatif de moins-9. Les six golfeuses suivantes au classement sont d'origine sud-coréenne.



La jeune Hye-Jin Choi, âgée de 17 ans, et Amy Yang ont toutes deux joué 70 et elles accusent un coup de retard derrière la meneuse. Sung Hyun Park, la meilleure recrue du circuit de la LPGA jusqu'à présent, a bouclé le parcours en 67 coups et elle occupe seule la quatrième position, à moins-6.



Le trio composé de la joueuse numéro un au monde So Yeon Ryu (71), de Mirim Lee (67) et de Jeongeun Lee (73) se partage la cinquième place, à moins-5.



L'Américaine Cristie Kerr, une ancienne championne de l'événement, a réussi à se faufiler dans le top-10 grâce à une ronde de 70. Elle se retrouve à égalité au huitième échelon avec Carlota Ciganda (72), à moins-4.



Henderson fait partie d'un groupe de quatre golfeuses qui se trouve à sept coups de la meneuse, à moins-2.

(Avec Associated Press)