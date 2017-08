Omnium canadien: Brooke Henderson joue 63

(98,5 Sports) - Brooke Henderson est passé à un roulé de demeurer chez elle ce week-end. Mais dimanche, elle aura une chance de remporter l'Omnium féminin canadien de golf.

Henderson, originaire de Smiths Falls, a remis une carte record de 63, huit sous la normale, samedi. Cette formidable prestation lui a permis de se hisser au sixième rang du classement provisoire avec un pointage de moins-7.



« Être passée si près du couperet hier m'a donné la frousse de ne pas jouer de la fin de semaine, s'est exclamée Henderson. Je savais que je devais élever mon jeu d'un cran. »

Henderson a dû réussir un oiselet, vendredi, pour éviter la coupe.

La Canadienne devra rejoindre au classement Nicole Broch Larsen et Mo Martin, qui ont retranché dix coups à la normale après trois rondes.

Les deux golfeuses ont respectivement remis des cartes de 66 et 67.

Elles ont toutefois deux styles de jeu très différents. Broch Larsen est reconnue pour être une longue cogneuse, tandis que Martin se spécialise dans les coups plus courts.



« J'adore le golf. C'est le meilleur sport de la planète. Tu peux vraiment jouer de plusieurs façons, c'est très inclusif, a déclaré Martin. Les joueurs ont des âges différents, évidemment, des genres et des tailles différentes, peu importe, c'est possible de jouer au golf. Tu joues seulement selon ta force. »



En revanche, Broch Larsen a compté sur des coups puissants afin de raccourcir les trous plus éloignés du parcours du Club de golf Ottawa Hunt. Cette stratégie lui a permis de réussir cinq oiselets pour jouer 66 (moins-5).



«Je vais simplement tenter de reproduire ce que j'ai fait lors des trois premières journées du tournoi, particulièrement comme aujourd'hui, et tenter de ne pas commettre de boguey, a mentionné Broch Larsen. Je sais que je peux réussir assez d'oiselets pour l'emporter. Il faut simplement que je m'assure de ne pas commettre de boguey. Avec chance, je pourrai le faire lors de la finale, dimanche.»

