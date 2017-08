Odell Beckham fils blessé: les Giants retiennent leur souffle (vidéo)

CLEVELAND - L'ailier espacé Odell Beckham fils des Giants de New York s'est blessé à la cheville gauche dans un match préparatoire face aux Browns de Cleveland, lundi.

La blessure est survenue au deuxième quart.



Tout de suite après avoir capté une passe de 18 verges, Beckham a été plaqué par le demi de coin Briean Boddy-Calhoun, avec sa jambe gauche comme point principal de l'impact.

This hit on Beckham looks not good and also why do NFL teams play their superstars in the 2nd quarters of preseason games pic.twitter.com/GlscDcNrQL