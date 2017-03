«Nous avons démontré du caractère» - Bernier

L'Impact salue les amateurs de Montréal venus à New York/AP

L'Impact salue les amateurs de Montréal venus à New York/AP

(98,5 Sports) - Après une première demie en demi-teinte, l'Impact de Montréal est revenu en force en deuxième portion de match et il a soutiré un match nul de 1-1 au New York City FC.

Si l’entraîneur Mauro Biello avait des choses à redire relativement à l’effort des siens lors du premier match de la saison à l’étranger contre les Sounders de Seattle, cette fois, c’était tout le contaire.

« L'équipe a joué avec une bonne mentalité, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact. Nous les avons déséquilibrés à plusieurs occasions. Nous avons pressé un peu plus en deuxième mi-temps, et nous avons bien fermé les espaces à la fin du match. L'équipe a été attentive et agressive pour récupérer les ballons. Nous avons montré de belles choses aujourd'hui. »

L'Impact a inscrit le but qui lui a valu un point au classement à la 68e minute de jeu. Au cours d'une jolie séquence de possession, Ignacio Piatti et Patrice Bernier sont parvenus à se défaire du marquage d'Alexander Ring et de Jack Harrison.

Bernier a ensuite expédié une splendide diagonale au-dessus de la défense adverse pour Dominic Oduro, qui a brillamment amorti le ballon de la poitrine avant de battre le gardien Sean Johnson d'un tir dans le haut du filet.

Au premier rang

Bernier a ainsi rejoint Felipe au premier rang de l'histoire de l'Impact pour les mentions d'aide en Major League Soccer (MLS) avec 24. Le capitaine a également joué sa 15 000e minute pour le club au cours de cette rencontre, une 200e avec l'équipe depuis 2000.

« Nous perdions 1-0, mais nous avons démontré du caractère, a souligné Bernier. Nous avons continué à travailler. Nous savions que nous allions trouver des occasions, et nous sommes allés chercher ce match nul contre une équipe qui a tendance à marquer beaucoup de buts chez elle. »

« C'est toujours bon de prendre un point à l'équipe locale, a ajouté Dominic Oduro. Nous avons très bien défendu, mais nous n'avons pas trop reculé. Nous sommes restés plus haut, et nous sommes arrivés à faire ce que nous voulions faire. Nous aurions adoré gagner, mais tout le monde est très satisfait du résultat que nous avons obtenu ici, contre une très bonne équipe. »