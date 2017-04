«Notre trio doit être meilleur que ça» - Alex Galchenyuk

Claude Julien parle d'Alex Galchenyuk

(98,5 Sports) - Nouvel entraîneur et problèmes à l'attaque. Il n'en fallait pas plus pour que Alex Galchenyuk rencontre Claude Julien en privé pour discuter de choses et d'autres.

L’entraîneur du Canadien a précisé samedi matin à Tampa que les discussions avec son jeune attaquant étaient positives.

« Mes conversations avec lui vont bien, a dit Julien. Il se dit prêt et il veut toujours s’améliorer. C’est un jeune qui réalise aussi qu’il est jeune et qu’il y a de la place pour l’amélioration. C’est tout ce que je peux demander de lui et l’encourager à travailler. On continue à êtres patients. »

« On a juste parlé des choses que je pourrais améliorer, a renchéri Galchenyuk. On a eu une bonne conversation. Pas besoin de faire dans le détail. Juste les choses que je peux améliorer. On est d’accord sur certaines choses. »

Sur le fond, Julien estime qu’il se doit d’être patient avec le trio d’Andrew Shaw.

« On a mis au centre un joueur (Shaw) qui n’a pas joué au centre depuis longtemps. Et on a mis Galchenyuk à l’aile. Il y a une chimie qui doit se former, comme on l’a vu avec le trio de (Phillip) Danault. On voit que ça commence à porter fruit. »

Sur cet aspect, Galchenyuk ne cherche pas d’excuses.

« Notre trio doit être meilleur que ça, assure-t-il.. On doit trouver le moyen de provoquer des choses et d’être plus dangereux en zone offensive. »