NFL: les Redskins de Washington ne sont plus maîtres de leur destinée

LANDOVER, Md. - Soudainement, les Redskins de Washington ont besoin d'aide pour retourner en matchs éliminatoires.

Leur regard maintenant tourné vers leur prochain match à Chicago à la suite du revers de 26-15 subi lundi aux mains des Panthers de la Caroline, les Redskins savent pertinemment qu'ils doivent retrouver le chemin de la victoire et espérer.



Ils ont besoin que les Packers de Green Bay et les Buccaneers de Tampa Bay éprouvent des ennuis pour avoir quelque chance que ce soit de participer au tournoi éliminatoire.



«C'est de notre faute si nous en sommes rendus là, alors nous ne pouvons pas nous apitoyer sur notre sort, a déclaré le joueur de ligne Trent Williams. C'est certain que nous ne sommes plus dans le siège du conducteur et que nous aurons besoin d'aide. Mais rien de tout cela ne comptera si nous ne nous occupons pas de nos affaires.»



Une performance de 2 en 12 sur les troisièmes essais, deux revirements et un jeu au sol que l'entraîneur-chef, Jay Gruden, a qualifié d'atroce a coûté aux Redskins (7-6-1) le contrôle de leur destinée. Ils ont le match contre les Bears (3-11) et un autre à domicile contre les Giants de New York (10-4), mais ils surveilleront de près les résultats des autres rencontres.



Les Packers et les Bucs ont tous deux une fiche de 8-6. Green Bay accueillera les Vikings du Minnesota et visitera les Lions de Detroit. Tampa Bay jouera à La Nouvelle-Orléans et accueillera les Panthers.



«Je déteste me trouver dans cette position où vous attendez que telle équipe gagne et que telle équipe perde, a indiqué l'ailier défensif Ricky Jean-François. Autant je déteste cela, autant nous nous sommes placés nous-mêmes dans cette fâcheuse situation; à nous de nous en sortir.»



Le quart des Redskins Kirk Cousins ne pouvait d'ailleurs pas choisir pire moment pour offrir l'une de ses pires performances de la saison. Il a complété 32 de ses 47 passes pours 315 verges avec une interception et un échappé.



«J'ai trouvé que la plupart du temps, il avait eu suffisamment de temps pour lancer le ballon, a noté Gruden. Je pense qu'il avait du mal à lire certaines couvertures et d'autres fois, peut-être qu'il n'avait pas de ligne franche pour lancer le ballon.»



Jonathan Stewart a aussi contribué aux malheurs des locaux. Le demi à l'attaque récolté 132 verges - un sommet en carrière - sur 25 courses, le genre de performance que les Panthers ont attendu toute la saison.



Par contre, avec leur fiche de 6-8, les Panthers savent que leurs espoirs de participer à la danse hivernale sont minces. Ce qu'ils peuvent faire de mieux, c'est de gagner leurs deux prochaines rencontres et voir si une fiche de ,500 sera suffisant.