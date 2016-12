NFL : Le plaqué de la semaine va ...à un gardien de sécurité (vidéos)

(98,5 Sports) - Le plaqué le plus spectaculaire de la semaine dans la NFL n'a pas été réussi par un joueur mais par un gardien de sécurité du Arrowhead Stadium de Kansas City pendant le match opposant les Chiefs aux Broncos de Denver.

En deuxième demie de la victoire des Chiefs 33-10, un partisan a décidé d’aller courir sur le terrain. Mal lui en pris, car comme à chaque fois qu’un chaud partisan ou un partisan chaud tente le coup cela se termine généralement assez mal pour lui.

Au mieux on vous arrête avant de vous envoyer réfléchir quelques heures au cachot, au pire un garde de sécurité décide de se prendre pour Clay Matthews ou Von Miller et vous plaque comme ceux-ci l’auraient fait.

C’est ce qui arrivé à Kansas City : un gardien de sécurité, nommé Tyler, est parti en chasse comblant un retard de 10 mètres avant de terrasser l’hurluberlu par-derrière. De toute évidence le gardien en question à de solides bases de football; dans les 5 derniers mètres, il prépare son plongeon vers le contrevenant.

Best tackle of game was by a guard named Tyler on a Denver fan on the field! @ArrowheadPride @TerezPaylor @TJCarpenterWHB @ProFootballTalk pic.twitter.com/pIvS9VkhmM