Neymar affirme que l'argent n'est pas le motif principal de son transfert

PARIS - Le joueur de soccer brésilien Neymar a assuré que l'argent n'a pas été sa source première de motivation pour l'inciter à se joindre au Paris Saint-Germain (PSG), et a affirmé qu'il ne ressentira pas plus de pression à cause du montant de 222 millions d'euros qui a été versé pour obtenir sa libération du FC Barcelone.

Neymar s'est envolé de Barcelone dans un jet privé pour sa présentation officielle à Paris, où on attend de lui qu'il transforme le destin de sa nouvelle équipe.



Dans une conférence de presse courue, vendredi, Neymar s'est dit «très triste» de se faire demander si l'argent avait été la raison pour laquelle il a décidé de quitter l'une des formations les plus prestigieuses de tout le soccer pour se joindre à une équipe qui n'a rien gagné à l'extérieur de son pays.



«Je n'ai jamais été motivé par l'argent, a-t-il affirmé, au cours d'une rencontre avec les journalistes au stade du PSG. Ce à quoi je pense, c'est le bonheur. Si je suivais l'argent, je serais probablement dans un autre pays.»



Le montant de la transaction représente plus du double de l'ancien record pour le transfert le plus dispendieux.



«Le fait que je sois le joueur le plus dispendieux ne sera pas un boulet. Je pèse 69 kg», a-t-il lancé, par l'entremise d'un interprète.



La somme investie forcera le PSG à tenter de puiser le plus d'euros possible de cette signature, grâce à des commandites et la vente d'articles promotionnels, pour s'assurer que l'équipe respecte les règles financières du soccer européen.



Mais en dépit de l'imposante somme liée au transfert, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est convaincu qu'il a réalisé une bonne affaire.



«Nous voyons Neymar comme une marque de commerce, a-t-il déclaré. Je ne crois pas qu'il soit dispendieux parce que je pense (que le transfert) va rapporter plus que ce que nous avons payé.»



Al-Khelaifi a ajouté qu'avant l'embauche de Neymar, le PSG était évalué à un milliard d'euros.



«Aujourd'hui, il est évalué à 1,5 milliard d'euros».



Al-Khelaifi a également déclaré que Neymar, qui a paraphé une entente de cinq ans qui lui rapporterait 30 millions d'euros par année, vaudra bientôt le «double» du prix que le PSG paie pour ses services.



Par ailleurs, Al-Khelaifi a assuré que le PSG n'a pas contrevenu aux règles du fair-play à la suite du transfert.



«Pour les gens qui s'inquiètent au sujet du fair-play, je vous invite à sortir et prendre une tasse de café, car il n'y a aucun problème. Nous avons été très transparents.»



Avec l'entrée en scène de Neymar, les partisans s'attendent à voir le PSG faire beaucoup mieux que simplement reprendre le titre que détenait Monaco.

De plus, le transfert devrait propulser le Brésilien de 25 ans vers des sommets individuels inégalés, car il sortira de l'ombre de Lionel Messi avec le FC Barcelone.



«Il est l'un des trois meilleurs joueurs du monde, a prétendu Sacha Cope, un fan du PSG de 21 ans, pendant qu'il faisait la file devant une boutique des Champs-Élysées, vendredi matin, pour acheter un chandail identifié à Neymar. Il vient ici pour gagner le tournoi de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'est ce à quoi nous nous attendons. S'il y parvient, c'est sûr qu'il va remporter le Ballon d'Or. Il ne pouvait pas avec Barcelone parce qu'il jouait avec Messi.»



Il n'était pas encore certain que Neymar ferait ses débuts avec le PSG samedi, dans le match inaugural de la saison, contre Amiens.



«Je suis toujours affamé de football, et je pense que je peux jouer.»