(98,5 Sports) - Délaissé par le Canadien, le défenseur Nikita Nesterov n'a pas encore décidé s'il poursuivait son séjour en Amérique du Nord ou s'il allait rentrer chez lui, en Russie.

Son agent, Dan Milstein, a expliqué que Nesterov étudiait quatre offres, deux en provenance de la LNH et deux autres de la KHL.

Nikita Nesterov is down to two options in the NHL and also two teams in the KHL. Final decision by Saturday.