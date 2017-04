NBA: Westbrook bat le record de Robertson avec un 42e triple-double

DENVER - Le meneur du Thunder d'Oklahoma City, Russell Westbrook, a réussi son 42e triple-double de la saison et a ainsi battu le record de la NBA qui appartenait à Oscar Robertson.

Westbrook a récolté 23 points, 12 rebonds et six aides en première demie à Denver, dimanche. Il a récolté sa 10e aide avec 4:17 à faire au quatrième quart.



Westbrook a fourni Semaj Christon dans le coin droit pour un tir de trois points, lui permettant d'inscrire son nom dans le livre des records de la NBA. Westbrook a finalement accumulé 50 points, 16 rebonds et 10 aides et le Thunder a gagné le match 106-105 face aux Nuggets.



Robertson avait inscrit 41 triples-doubles lors de la saison 1961-62.



Avec des moyennes de 31,8 points, 10,7 rebonds et 10,4 aides, Westbrook terminera la saison en tant que premier joueur depuis Robertson à afficher une moyenne au-delà du triple-double dans une seule campagne.