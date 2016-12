NBA: on peaufine la nouvelle convention

Les votes ont été compilés et les relations de travail dans la NBA seront paisibles pendant encore plusieurs années.

L'Association des joueurs de la NBA a complété son processus de vote afin d'approuver les termes de la prochaine convention collective entre la ligue et ses joueurs. Il ne reste maintenant que la signature des deux parties, ce qui se produira une fois la rédaction du document terminée.



Les propriétaires de la NBA avaient voté unanimement pour la ratification de cette nouvelle convention collective, mercredi, et les joueurs ont ensuite donné leur accord. Les approbations ont été annoncées dans une brève déclaration, vendredi soir, mettant un terme à des négociations beaucoup plus courtoises que celles entourant la dernière convention collective, il y a cinq ans. La NBA avait d'ailleurs vécu un lock-out qui a menacé le déroulement de la saison.



« Les parties ont voté en se basant sur une feuille de termes qui décrivait les principaux points de l'accord », ont affirmé la ligue et l'Association des joueurs, dans la déclaration.



L'entente de sept ans entrera en vigueur le 1er juillet. L'une ou l'autre des parties peut se retirer après six ans.



L'époque actuelle est la plus lucrative de l'histoire de la NBA, avec des salaires et des revenus à la hausse. Et si les estimations des deux parties s'avèrent véridiques, la tendance se maintiendra dans un avenir rapproché. Le contrat de télévision record de 24 milliards $ US de la NBA est grandement responsable des sommes que se partageront les deux parties.



Le salaire moyen des joueurs devrait atteindre 8,5 millions $ la saison prochaine et 10 millions $ d'ici quatre ans, sous le nouveau pacte.



Il est impossible de dire quand le processus de ratification de la nouvelle convention collective prendra fin. Cela pourrait prendre encore un certain temps, étant donné la taille du document et sa complexité.