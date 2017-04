Nadal domine Ramos-Vinolas et signe un 10e triomphe au Masters de Monte Carlo

MONACO — L'Espagnol Rafael Nadal a facilement pris la mesure de son compatriote Albert Ramos-Vinolas par un score de 6-1, 6-3 en finale du Masters de Monte Carlo dimanche. Nadal a ainsi signé un 10e triomphe en carrière à Monte Carlo et récolté un 70e titre en carrière.



L'Espagnol a aussi remporté son premier tournoi de la saison, après trois défaites lors de finales, dont deux contre le Suisse Roger Federer.



≪Lorsque je suis venu ici la première fois (en 2003), j'avais atteint la troisième ronde en passant par les qualifications, a rappelé Nadal. Je n'avais jamais rêvé à dix titres. À l'an prochain!



≪Gagner dix fois un tournoi aussi important que MonteCarlo est quelque chose de difficile à décrire, a ajouté Nadal. Mon service fonctionnait à merveille. J'ai bien frappé la balle du revers toute la semaine. Le coup droit s'améliore jour après jour.≫



Nadal a fait face à très peu d'opposition pour devenir le premier joueur à gagner dix tournois sur le même site depuis 1968. Il s'est aussi emparé du premier rang, devant l'Argentin Guillermo Vilas, avec une 50e victoire en carrière sur la terre battue.



Le seul revers de Nadal en finale à Monte Carlo remonte à 2013, aux mains de Novak Djokovic.



Le prochain grand objectif de Nadal sera de récolter un dixième titre aux Internationaux de France. La dernière de ses 14 conquêtes de tournois du Grand Chelem remonte à 2014, à Roland-Garros.



≪Je veux, a lancé Nadal, en souriant. Je le veux vraiment, aussi.≫



Ramos-Vinolas, 15e tête de série, n'a jamais représenté une menace pour Nadal, dimanche.



À sa première participation à la finale d'un Masters, Ramos-Vinolas a sauvé trois balles de bris lors de son premier jeu au service, et s'est retrouvé en déficit 0-40 lors du suivant. Nadal n'a eu besoin que de 30 minutes pour boucler la première manche, grâce à un as.



Ramos-Vinolas, qui avait subi des défaites en deux manches lors de ses deux autres rendez-vous avec son célèbre compatriote, s'est montré un peu plus fringant lors du deuxième set, mais pas assez pour espérer mettre la main sur un deuxième titre en carrière.



Le duel, qui a duré 1 h 16 minutes, a pris fin quand Ramos-Vinolas a commis une double faute.