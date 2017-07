Murray et Pliskova seront les têtes d'affiche à la Coupe Rogers

TORONTO - Le Britannique Andy Murray et la Tchèque Karolina Pliskova, les numéros uns mondiaux, seront les têtes d'affiche de la Coupe Rogers présentée simultanément à Montréal et Toronto la semaine prochaine.

Milos Raonic, qui a disputé sa première finale du circuit Masters 1000 à Montréal il y a quatre ans, figure au neuvième rang des têtes de série.



L'Espagnol Rafael Nadal, triple champion du tournoi, et Roger Federer, vainqueur de la Coupe Rogers en 2004 et 2006, occupent les deuxième et troisième positions.



Pliskova disputera pour sa part son premier tournoi à titre de numéro un mondiale.

La finaliste des Internationaux des États-Unis en 2016 s'est hissée pour la première fois au sommet de la hiérarchie mondiale il y a à peine deux semaines.



Le tableau féminin est relevé avec la présence de la Roumaine Simona Halep (no 2), championne 2016 et finaliste en 2015; de l'Allemande Angelique Kerber (no 3); de l'Espagnole Garbine Muguruza (no 4), gagnante de Wimbledon; de la Letonne Jelena Ostapenko (no 12), récente championne à Roland-Garros, et de la Danoise Caroline Wozniacki.



Dans les deux villes, les 16 têtes de série figurent parmi les 17 meilleurs joueurs et joueuses de la planète.

À moins de forfaits de dernière minute, il ne manque que deux joueurs qui ont dû mettre fin à leur saison 2017, soit Serena Williams, qui est enceinte, et Novak Djokovic, blessé au coude droit.