Mondiaux de ski nordique: Un podium tout allemand au combiné nordique

LAHTI, Finlande - Johannes Rydzek est resté le champion du combiné aux Mondiaux de ski nordique en menant un podium allemand, vendredi.

Rydzek se trouvait derrière Eric Frenzel après le saut en skis. Il a amorcé la portion ski de fond avec 14 secondes de retard mais s'est vite approché, puis il a pris ses distances à mi-chemin du tracé de 10 km.



Rydzek a finalement gagné par 14,9 secondes devant Frenzel, le champion olympique de 2014. Bjoern Kircheisen a suivi à 15,1 secondes du vainqueur.



La quatrième place est aussi allée à un Allemand, Fabien Riessle. Il est arrivé 2,2 secondes après Kircheisen.



L'Allemagne a aussi régné au saut en skis féminin, où Carina Vogt a gardé sa couronne.



Vogt étai deuxième au moment de commencer la dernière ronde (derrière Maren Lundby). Elle est devenue deuxième quand la Japonaise Sara Takanashi n'a pu égaler ses 96,5 m, puis elle est passée en tête quand la Norvégienne Lundby a dû se contenter de 91 m.



Vogt a aussi été championne lors des Mondiaux de 2015, un an après avoir obtenu l'or à Sotchi.



Vendredi, elle s'est imposée avec 254,6 points, deux de plus que la Japonaise Yuki Ito. Le bronze est allé à Takanashi (251,1). Lundby s'est classée quatrième.



La Canadienne Taylor Henrich a fini 16e, l'athlète de Calgary obtenant 210 points. Ses compatriotes Nicole Maurer et Natasha Bodnarchuk ont terminé 39e et 40e, respectivement.