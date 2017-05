Mondial: la Russie et les États-Unis l'emportent

COLOGNE, Allemagne ? La Russie a pulvérisé la Slovaquie 6-0 et les États-Unis ont effacé un déficit de deux buts en route vers une victoire de 5-3 contre la Lettonie au Championnat du monde de hockey, samedi.

La Russie est de nouveau en tête du groupe A, après avoir dominé les Slovaques 39-22 au chapitre des tirs au but.



Yevgeni Dadonov a ouvert la marque pour les favoris du tournoi à 1:12, avant de réussir son deuxième du match en avantage numérique. Andrei Mironov a creusé l'écart à 3-0 avant le premier entracte.



Nikita Kucherov et Ivan Telegin ont ajouté un filet chacun à leur fiche, puis Vladislav Gavrikov a complété la marque pour permettre à la Russie de reprendre une avance de deux points en tête de leur groupe sur les États-Unis.



Ç'avait plutôt mal commencé pour les Américains, après que Teodors Blugers et Kaspars Daugavins eurent rapidement donné les devants 2-0 aux Lettons.



J.T. Compher a rétréci brièvement l'écart à un but, mais Oskars Cibulskis a restauré l'avance de deux en faveur de la Lettonie.



Nick Bjugstad et Johnny Gaudreau ont ensuite fait vibrer les cordages pour les États-Unis, créant ainsi l'égalité 3-3, avant que Andrew Copp et Dylan Larkin ne scellent l'issue de la rencontre.



Larkin, qui comptait sept mentions d'aide avant d'entamer le match, a scellé l'issue de la rencontre en tirant dans un filet désert. Quelques instants plus tôt, alors qu'il restait 3:22, Copp avait procuré les devants aux Américains pour la première fois du match.



Larkin, un joueur de centre des Red Wings de Detroit, demeure le seul joueur américain à avoir inscrit son nom sur la feuille de pointage dans chacun des cinq premiers matchs du tournoi. Connor Hellebuyck a effectué 20 arrêts pour la formation de l'entraîneur-chef Jeff Blashill.



D'autre part, le Bélarus a savouré sa première victoire du tournoi en infligeant une défaite de 5-2 à la Slovénie, à Paris, où Markus Hannikainen a inscrit le but victorieux dans le court gain de 3-2 de la Finlande contre la Norvège.



L'Allemagne a conservé ses chances de participer aux quarts de finale en battant l'Italie 4-1. Christian Ehrhoff, Matthias Plachta, Yannic Seidenberg et Dominik Kahun ont touché la cible pour les vainqueurs. Michele Marchetti a été l'unique buteur de l'Italie.



Quelques jours après l'élimination des Oilers d'Edmonton lors des séries de la LNH, Leon Draisaitl a rejoint les Allemands et il a mis la table pour le but d'Ehrhoff.



L'Allemagne se retrouve maintenant à égalité avec la Lettonie pour la quatrième place dans le Groupe A. Les deux équipes croiseront le fer mardi, dans ce qui pourrait être un affrontement décisif pour la suite de leur tournoi respectif. Les quatre premières formations de chaque groupe accèdent à la ronde suivante.