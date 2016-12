Mondial junior: Eriksson-Ek marque deux buts et la Suède bat la Suisse

MONTRÉAL - Joel Eriksson-Ek a marqué deux buts, dont le vainqueur, pour mener la Suède vers un gain de 4-2 contre la Suisse, mercredi, lors de la ronde préliminaire du Championnat mondial de hockey junior.

Lias Andersson et Lucas Carlsson ont aussi touché la cible pour les Suédois (2-0-0), qui affronteront leurs rivaux de la Finlande, jeudi.



Jonas Siegenthaler et Calvin Thurkauf ont enfilé l'aiguille en avantage numérique pour la Suisse (1-1-0). Elle se mesurera au Danemark, vendredi.



Alors que les deux équipes étaient à égalité 2-2 après 40 minutes, Eriksson-Ek a inscrit son deuxième but du match à 5:08 de la troisième période. L'espoir des Maple Leafs de Toronto Carl Grundstrom a mis la table pour ce but en récupérant une rondelle libre derrière le filet adverse avant de la remettre devant.



Carlsson a ajouté un but d'assurance, trois minutes plus tard, quand il a décoché un lancer frappé qui a permis à la rondelle de trouver le fond du filet des Suisses.