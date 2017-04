Mondial de hockey féminin: le Canada affrontera la Finlande en demi-finale du

PLYMOUTH, Michigan - La Finlande affrontera de nouveau le Canada au Championnat du monde de hockey féminin.

Les Finlandaises ont blanchi la Suède 4-0 en quarts de finale, mardi, et elles affronteront les Canadiennes dans le carré d'as jeudi.

La Finlande a battu le Canada pour la première fois de son histoire par la marque de 4-3 pendant la phase préliminaire du tournoi.



Sara Sakkinen, Linda Valimaki, Jenni Hiirikoski et Susanna Tapani ont touché la cible pour la Finlande contre la Suède. La gardienne Noora Raty a effectué 16 arrêts pour signer la victoire.



Sara Grahn a repoussé 38 des 42 tirs dirigés vers elle devant le filet suédois.



La Russie et l'Allemagne s'affronteront plus tard dans l'autre match de quarts de finale. Le pays vainqueur de cet affrontement croisera le fer avec le champion en titre, les États-Unis, dans l'autre demi-finale.



La République tchèque a vaincu la Suisse 4-2 dans le match de relégation.



Les médailles seront distribuées à l'issue des rencontres de vendredi.