«Mon travail est de profiter de mes occasions, je ne l'ai pas fait» -Pacioretty

(98,5 Sports) - Sans surprise, les visages étaient sombres dans le vestiaire du Canadien. À commencer par celui du capitaine Max Pacioretty.

Le capitaine du Canadien, Max Pacioretty, a été le premier à reconnaître qu'il n'en avait pas assez fait. Auteur de 35 buts pendant la saison, Pacioretty a été incapable d'inscrire un seul but face aux Rangers.

« Mon travail est de profiter de mes occasions de marquer et je ne l'ai pas fait. Je prends l'entière responsabilité pour ne pas avoir marqué pendant la série. Mais les chances étaient là. »

« Il faut en tirer une leçon », a dit pour sa part le défenseur Shea Weber, qui a connu une bonne série contre les Rangers.

« Il y a des gars qui n’ont jamais vécu ça, mais en vieillissant, vous ne savez jamais combien d'occasions vous aurez de participer aux séries. Il faut en tirer parti. Ça fait mal que celle-ci soit déjà terminée.

« Chaque année, les attentes sont élevées. C’est dur. À moins que tu ne gagnes ton dernier match, c’est dur pour toutes les autres équipes. Ce n’est pas une bonne soirée. Ce n’est pas un bon sentiment. »

Avant la série, la défensive des Rangers avait été qualifiée par plusieurs de lente et vieillissante. Cependant, Dan Girardi, Marc Staal et compagnie ont peut-être eu les attaquants du Tricolore à l'usure grâce à leurs nombreux coups d'épaule.

« C'est ça le hockey des séries, a rappelé Brendan Gallagher, qui a récolté un but et deux aides face aux Rangers. Nous affrontions une bonne équipe et nous savions que ce serait difficile. Nous nous étions préparés pour ce genre de batailles, mais c'est décevant de ne pas avoir profité un peu plus de nos occasions. »



Les insuccès de l'offensive ont réduit la marge d'erreur de Carey Price devant le filet. Price s'est toutefois porté à la défense de son capitaine et de ses coéquipiers.



« Ce n'est pas la faute d'un seul individu, a insisté Price. Nous aurions tous aimé en donner un peu plus.»



« Mais c'est ça le hockey en gros. À ce temps-ci de l'année, nous coupons les cheveux en quatre. Nous avons l'impression d'avoir manqué de chance pendant toute la série. Mais les Rangers ont bien joué et ils méritent la victoire. »

(Avec La Presse canadienne)