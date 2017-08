Michelle Wie joue 64 et se hisse en tête à l'Omnium de golf britannique

ST-ANDREWS, Royaume-Uni — Michelle Wie a terminé sa ronde avec trois oiselets consécutifs et son score de 64 (moins-8) lui a permis de se forger une avance d'un coup en tête de l'Omnium féminin de golf britannique. Wie a commis un boguey au deuxième trou, une normale-5, du parcours Kingsbarns Links, mais ce fut là sa seule erreur. L'Américaine âgée de 27 ans a joué 30 sur le neuf de retour et terminé sa ronde un coup devant la Sud-Coréenne I.K. Kim.



Lindy Duncan a suivi un coup derrière à 66, et Lexi Thompson figurait parmi un groupe de golfeuses à 67.



Wie, qui ne démontrait aucun signe des raideurs au cou qui l'ont contrainte à se retirer de l'Omnium féminin des États-Unis le mois dernier, a réussi neuf oiselets pendant sa ronde en matinée sur la côte est de l'Écosse.



La pluie s'est toutefois mêlée de la partie en après-midi, et les cellules orageuses qui ont traversé le secteur ont contraint les organisateurs à interrompre le jeu à deux reprises, pour un total de 74 minutes.



Laura Davies a souffert de ces pauses inattendues. L'Anglaise âgée de 53 ans était à six coups sous la normale après 14 trous, mais elle a finalement dû se contenter d'une ronde de 68, soit le même résultat que Charley Hull, la meilleure golfeuse britannique.



Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a joué 70.



So Yeon Ryu, la golfeuse no 1 mondiale, a remis une carte de 71, tout comme Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario.